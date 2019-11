Exclusief voor abonnees Economisch kort 02 november 2019

Door de fusie van PSA met FCA is D'Ieteren straks niet langer marktleider onder de autoverdelers in ons land. D'Ieteren heeft volgens 'De Tijd' een marktaandeel van 20,7%. PSA-FCA heeft straks 23,1%.Dexia verdwijnt op 2 december definitief van Euronext Brussel. De laatste handelsdag is 29 november. Vanaf dan zijn er alleen nog aandelen op naam.Fagron heeft een schikking getroffen met de voormalige eigenaar van AnazaoHealth. Die eiste 17,9 miljoen euro in verband met de overname van AnazaoHealth.

