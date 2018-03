Economisch kort 16 maart 2018

Biotechbedrijf ThromboGenics heeft uit de verkoop van zijn oogaandoeningsmiddel Jetrea vorig jaar slechts 4,2 miljoen euro inkomsten geboekt. Ruim een derde minder dan het jaar voordien. Sinds vorig jaar heeft het Leuvense biotechbedrijf de wereldwijde rechten van Jetrea opnieuw in handen, maar de verkoop blijft slabakken, zo blijkt uit de jaarcijfers. ThromboGenics kan wel nog even voort, want het heeft een kaspositie van 115,7 miljoen.

