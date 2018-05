Economisch kort 23 mei 2018

Marks & Spencer (M&S) gaat zijn winkelbestand in het Verenigd Koninkrijk de komende jaren flink inkrimpen. Eén op de drie grote winkels, die zowel eten als kleding verkopen, moeten de deuren sluiten. Het gaat om meer dan honderd filialen. M&S richt zich meer en meer op online verkopen. Momenteel is de verkoop van kleding via de webwinkel goed voor 18% van de opbrengsten. Dit moet op termijn een derde worden. Volgens de leiding van M&S is het inkrimpen van het winkelbestand essentieel voor de toekomst van het bedrijf.

