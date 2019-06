Exclusief voor abonnees Economisch kort 07 juni 2019

Hoe meer president Trump dreigt met heffingen op Chinese goederen, hoe hoger het handelstekort met dat land oploopt. In april voerde de VS voor 23,9 miljard euro meer goederen in vanuit China dan ze in dat land verkocht. In maart was dat nog maar 18,4 miljard. Begin mei kondigde Trump nieuwe sancties aan.

