Economisch kort

versterken hun partnership, want de Franse distributiegroep huurt opnieuw 80.000m2 op twee locaties in Roemenië van WDP. Zo gaat de Belgische vastgoedgroep voor Carrefour een distributiecentrum bouwen in Deva. Daarnaast heeft WDP van Carrefour een bestaand distributiecentrum in Brazi overgenomen en onmiddellijk weer verhuurd aan de Franse groep. WDP zal dat distributiecentrum verder uitbreiden. Aan de twee deals hangt een totaal prijskaartje voor WDP van 40 miljoen euro.

