Economisch kort 18 juli 2018

Topman Lloyd Blankfein van de Amerikaanse bank Goldman Sachs draagt met ingang van oktober het stokje over aan David Solomon. Blankfein is één van de langstzittende topmannen in de Amerikaanse zakenwereld. Hij wordt opgevolgd door zijn operationeel directeur, die in zijn vrije tijd dj is en ook bekend staat als wijnliefhebber. Salomon werkt al sinds 1999 bij de bank, en leidde de voorbije tien jaar de investeringstak.

HLN