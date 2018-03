Economisch kort 15 maart 2018

00u00 0

De Brusselse restaurants L'Ommegang en La Maison du Cygne op de Grote Markt hebben een nieuwe eigenaar. Op 20 februari werd de hele groep rond die restaurants failliet verklaard. Nu hebben de eigenaars van het Brusselse restaurant L'Ecailler du Palais Royal beslist om de twee iconen over te nemen. Bedoeling is om L'Ommegang al in de loop van april te heropenen, voor La Maison du Cygne is het wachten tot de zomer.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN