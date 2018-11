Economisch kort 10 november 2018

Het Amerikaanse magazine FORTUNE, vooral bekend van zijn jaarlijkse lijstjes van rijkste toplui en grootste bedrijven, is verkocht. Een Thaise miljardair betaalt er 150 miljoen dollar (132 miljoen euro) voor. Het is al de tweede keer in een jaar dat het blad een nieuwe eigenaar krijgt.

