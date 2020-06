Exclusief voor abonnees Economisch kort 04 juni 2020

De beursvennootschap Bocklandt sluit zich aan bij Leleux Associated Brokers. De toegetreden onderneming telt 1.200 klanten. De investeringen die de overheid vraagt, zijn te hoog om alleen te dragen.Econopolis trok nieuwe investeerders aan. Het gaat om de familie Toye (via de vennootschap Diepensteyn), de familie Moorkens (via de holding Alcopa), de familie Jolly (via de vennootschap Nomainvest) en de families Jolly en Noël (via Cheniclem Private Equity). Zij nemen een deel van de aandelen van het management over.Ahold Delhaize verwerft in de VS 62 supermarkten van Southeastern Grocers. Ze werden uitgebaat als BI-LO en Harveys Supermarket.Jan Zeeman, oprichter van de gelijknamige Nederlandse textielketen, overleed op 78-jarige leeftijd.

