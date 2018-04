Economisch kort 27 april 2018

De textielgroep Sioen zag de omzet in het eerste kwartaal met 10% aandikken tot 131,8 miljoen euro. Organisch, dus zonder overnames, zakte de omzet licht (-0,2%). Dat is te wijten aan de forse omzetdaling bij de kledijdivisie (-7,8%), die in tegenstelling tot vorig jaar niet kon rekenen op enkele overheidscontracten. Toch verwacht men bij Sioen een ommekeer in de loop van het jaar.

