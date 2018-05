Economisch kort 19 mei 2018

Keyware, de verhuurder van betaalterminals, zag de nettowinst in het eerste kwartaal met 66% terugvallen tot 245.000 euro. De omzet steeg wel met 2,2% tot 4,6 miljoen euro, maar die groei was alleen te danken aan de overname van het Franse fintechbedrijf Magellan. De winstdaling was te wijten aan hogere kosten die met de overname van Magellan en het Belgische Easyorder gepaard gingen.

