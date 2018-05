Economisch kort 29 mei 2018

Het Australische investeringsfonds IFM wil zijn laatste aandelen van de joint venture met hoogspanningsnetbeheerder Elia verkopen. IFM bouwde zijn participatie in 50Hertz, zoals de Duitse dochter heet, zopas al af van 40% tot 20%. Elia haastte zich toen die aandelen te kopen, om te voorkomen dat het Chinese staatsbedrijf State Grid zou instappen. Vraag is of het dat nu opnieuw zal doen. IFM zou al een akkoord hebben met een derde partij, maar Elia heeft als enige andere aandeelhouder het recht om eerst te beslissen.

