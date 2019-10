Exclusief voor abonnees Economisch kort 23 oktober 2019

De Amerikaanse Natalie Knight wordt de nieuwe CFO bij Ahold Delhaize. Ze volgt in april volgend jaar Jeff Carr op. Momenteel is ze CFO bij het Deense Arla Foods. Voordien was ze 17 jaar aan de slag bij Adidas, waar ze onder meer de overname van Reebok in goede banen leidde.

