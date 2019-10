Exclusief voor abonnees Economisch kort 19 oktober 2019

In Frankrijk is de eerste stap gezet naar een privatisering van loterijbedrijf La Française des Jeux (FdJ), vandaag nog voor 72% in handen van de Franse staat. De privatisering verloopt via een beursgang. Ook het grote publiek kan tussen 7 en 20 november aandelen kopen. De Franse staat hoopt meer dan een miljard euro over te houden aan de privatisering. La Française des Jeux is de op één na grootste loterij van Europa. In 2018 was het bedrijf goed voor een omzet van 1,8 miljard euro, en een winst van 170 miljoen euro.

