Exclusief voor abonnees Economisch kort 25 juni 2020

00u00 0

De aandeelhouders van Gimv krijgen de keuze tussen de uitbetaling van hun dividend van 2,50 euro bruto of 1,75 euro netto in cash of in nieuwe aandelen. 26 dividenden of omgerekend 45,50 euro geven recht op een nieuwe titel.WDP start in de logistieke zone Eurohub Centre in Luxemburg met de bouw van een nieuw distributiecentrum van 15.000 m² voor DB Schenker. Het gaat om een investering van zowat 18 miljoen euro.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen