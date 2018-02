ECONOMISCH KORT 01 februari 2018

00u00 0

ArcelorMittal

gaat vanaf dit jaar opnieuw dividend uitkeren van 0,1 dollar per aandeel. In 2015 was de staalgroep daarmee gestopt. Maar het staalbedrijf is op de terugweg. Vorig jaar steeg de brutobedrijfswinst met ruim een derde tot 8,4 miljard dollar dankzij hogere staalprijzen en een grotere vraag. Ook dit jaar kondigt zich positief aan, al blijven het overaanbod en het goedkoper staal uit China stoorzenders.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN