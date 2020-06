Exclusief voor abonnees Economisch kort 06 juni 2020



De aandeelhouders van de voedingsgroep Ter Beke kunnen kiezen tussen de uitbetaling van hun dividend (4 euro bruto of 2,80 euro netto) in cash of in nieuwe aandelen. In dit laatste geval krijgen ze voor 37 coupons of 103,60 euro een nieuwe titel.Wereldhave Belgium geeft de horecazaken in zijn winkelcentra extra ruimte. Daarmee kunnen ze voldoen aan de afstandsregels.

