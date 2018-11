Economisch kort 17 november 2018

De inflatie in de eurozone steeg in oktober tot 2,2%. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2012. Vooral hogere prijzen voor energie, voedings- en genotsmiddelen als tabak en alcohol duwden de inflatie omhoog. Met een inflatie van 3,2% in oktober zat België opnieuw in de kopgroep van de eurolanden. De inflatie in de eurozone ligt nu al sinds juni op of boven de 2%. Dat is ook hoger dan de doelstelling van de Europese Centrale Bank, die mikt op een inflatieritme van net geen 2%.

