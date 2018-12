Economisch kort 20 december 2018

De Belgische economie is deze maand afgekoeld. Nadat eerder deze week al bleek dat het consumentenvertrouwen afneemt, zit ook het vertrouwen van ondernemers in dalende lijn. De vertrouwensindex van de Nationale Bank zakte van 0,4 in november tot -0,9 deze maand. In oktober stond de index evenwel nog lager (-1,1). De vertrouwensindicatoren gelden als goede barometers voor de economische toestand.