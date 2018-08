Economisch kort 02 augustus 2018

Chipproducent X-Fab, het zusterbedrijf van Melexis, liet gisteren 8% liggen op de Parijse beurs. Reden: de omzet zal in het derde kwartaal stagneren, waardoor de verkopen over het hele jaar aan de onderkant van de vooropgestelde vork van 615 à 655 miljoen dollar zullen uitkomen. Over het tweede kwartaal rapporteert X-Fab wel 12% meer omzet dan een jaar geleden, tot 155 miljoen dollar. De bedrijfskasstroom ging 24% hoger, tot 28 miljoen dollar.

HLN