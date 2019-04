Exclusief voor abonnees Economisch kort 12 april 2019

00u00 0

De Europese Commissie heeft de overname van Armonea, één van de grootste uitbaters van rusthuizen in ons land, door de Franse groep Colisée goedgekeurd. Armonea telt meer dan honderd rusthuizen, vooral in België maar ook in Spanje en Duitsland, en stelt ongeveer 6.500 mensen tewerk. De nieuwe groep bezit in totaal meer dan 270 woon-zorgcentra voor 26.800 bewoners.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen