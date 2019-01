Economisch kort 15 januari 2019

D'Ieteren Auto, de Belgische invoerder van de Volkswagen-merken, investeert 12 miljoen euro in de vernieuwing van zijn commerciële vestiging in Anderlecht. Die zal vanaf 2022 verkoop- en onderhoudsdiensten voor de merken Volkswagen, Seat, Skoda en Volkswagen CVI (bedrijfsvoertuigen) aanbieden. Na de renovatie zullen de commerciële activiteiten en de naverkoop van de vestigingen in Elsene en van een andere vestiging aan de Bergensesteenweg in Anderlecht ondergebracht worden.

