Exclusief voor abonnees Economisch kort 22 april 2020

00u00 0

Roularta stopt tijdelijk met het uitgeven van Sport/Voetbalmagazine. De publicatie wordt pas hervat bij de herneming van de voetbalcompetitie. Door de coronacrisis is de belangstelling voor het voetbal gedaald.Aedifica wil de sluitingsdag van zijn boekjaar van 30 juni naar 31 december brengen. Daarom is het bezig aan een boekjaar van 18 maanden. Na 12 maanden wil het niettemin al een interimdividend uitbetalen. Intussen zegt de investeerder in zorgvastgoed dat hij weinig impact ondervindt van de coronacrisis.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen