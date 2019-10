Exclusief voor abonnees Economisch kort 30 oktober 2019

De beursgenoteerde specialist in zorgvastgoed Aedifica heeft in het Duitse Kassel een zorgvastgoedsite gekocht voor 20 miljoen euro. Na renovatie zal die 144 plaatsen bieden. In Engeland investeert Aedifica 12 miljoen euro in de uitbreiding van 9 rusthuizen met 98 plaatsen.

