Economisch kort

Het totaalbedrag op de spaarboekjes is in september licht gedaald, met 12 miljoen euro. Er staat nu nog 278,4 miljard euro op. Hoewel de spaarrente lager dan ooit is, kwam er dit jaar al 8,1 miljard euro bij.

