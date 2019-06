Exclusief voor abonnees Economisch kort 08 juni 2019

De Russische luchtvaartmaatschappij Pobeda trekt eind deze maand een streep onder de verbinding Oostende-Moskou. De lagekostenmaatschappij vloog sinds 7 maart tussen Oostende en Vnukovo, op een dertigtal kilometer van de Russische hoofdstad. Pobeda stopt zijn vluchten omdat de ticketverkoop voor de zomermaanden tegenvalt. Russen zouden eerder naar zonnige oorden willen trekken, dan op citytrip te gaan naar bijvoorbeeld Brugge. De luchthaven van Oostende hoopt nu dat de schrapping van de route tijdelijk is en dat de verbinding terugkeert na de zomer. "Pobeda heeft aangegeven dat ze inzetten op de herfst en de lente, dus we hopen dat we ze vanaf oktober weer kunnen verwelkomen", klinkt het.

