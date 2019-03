Exclusief voor abonnees Economisch kort 30 maart 2019

Projectontwikkelaar Immobel trekt zijn brutodividend met 10% op tot 2,42 euro per aandeel. Immobel slaagde erin om zijn nettowinst te vervijfvoudigen tot een recordpeil van 56,8 miljoen euro. Dat was te danken aan de verkoop van een kantoorgebouw in Warschau en de toegenomen verkopen van woonprojecten in België en Luxemburg.

