Economisch kort 07 maart 2020

00u00 0

Aedifica koopt in het Britse Bury St Edmunds voor 12 miljoen pond een nieuw woonzorgcentrum met 66 verblijfseenheden. De verhuring ervan levert het fonds een rendement van zowat 6% op.Ascencio trok zijn netto courante winst in het eerste kwartaal van zijn boekjaar 2019-2020 met 1,9% op tot 7,3 miljoen euro. De vastgoedinvesteerder zit daarmee op schema om over het hele jaar een dividend van 3,50 euro uit te betalen.Iep Invest stelde voor de tweede maal de publicatie van zijn jaarcijfers uit. De commissaris die het verslag moet controleren, is nog steeds niet klaar met zijn werk. De nieuwe publicatiedatum ligt nu eind maart.

