Economisch kort 17 maart 2018

Aedifica gaat in het Nederlandse Eersel, in Noord-Brabant, een zorgcentrum met 26 kamers bouwen. Aan het project hangt een prijskaartje van circa 6 miljoen euro, waarop Aedifica een initieel bruto huurrendement van 6,5% hoopt te realiseren. Het pand zal naar verwachting in de loop van het tweede kwartaal van 2019 worden opgeleverd.

