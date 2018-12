economisch kort 21 december 2018

00u00 0

De Amerikaanse tabaksproducent Altria, bekend van Marlboro, heeft 12,8 miljard dollar neergeteld voor een belang van 35% in Juul Labs, de maker van elektronische sigaretten. Altria heeft te kampen met dalende rokersaantallen, terwijl de populariteit van e-sigaretten juist sterk toeneemt. Inmiddels is Juul in de VS marktleider voor e-sigaretten. Het bedrijf is ook bezig internationaal uit te breiden. Dankzij de deal zullen de producten van Juul naast de sigaretten van Altria in de Amerikaanse winkelrekken liggen.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN