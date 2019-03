Economisch kort 09 maart 2019

Topman van AB InBev Carlos Brito brengt zondag, samen met zijn topmanagement, een bezoek aan de hoofdzetel van de brouwerij in Leuven. De vakbonden willen de komst van de Braziliaan aangrijpen om hem een vragenlijstje te overhandigen over de heersende managementcultuur binnen de groep. "Wij zijn tevreden met de investeringen in gebouwen en machines in België. Maar we stellen vast dat er niet geïnvesteerd wordt in menselijk kapitaal", stelt ACV-vakbondsman Kris Vanautgaerden.

