Economisch kort

13 februari 2018

Staalbedrijf ArcelorMittal heeft een bod uitgebracht op zijn Indiase branchegenoot Essar Steel. Dat is één van India's grootste staalproducenten met een capaciteit van zo'n 10 miljoen ton per jaar, maar werd in juli failliet verklaard. ArcelorMittal ziet het bedrijf echter als een toegangsticket tot de Indiase staalmarkt, waar nog veel groei mogelijk is. Ook een consortium rond de Russische bank VTB en de familie Ruia, die de touwtjes in handen heeft bij Essar, bracht een bod uit.

