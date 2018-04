Economisch kort 17 april 2018

Boerenbond stapt uit grootste Belgische varkensslachter

De Boerenbond heeft zijn minderheidsbelang in Belgian Pork Group, de grootste varkensslachterij van België, verkocht. De nieuwe eigenaar is Propigs, een coöperatie van varkenshouders. Door het belang van Agri Investment Fund, het investeringsfonds van de Boerenbond, over te nemen, verzekeren de varkenshouders zich van een afnemer van hun dieren. Belgian Pork Group is ontstaan uit een fusie van de varkensslachterijen Westvlees en Propigs, en was vorig jaar goed voor 4,2 miljoen geslachte varkens en een omzet van 80 miljoen euro.

