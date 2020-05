Exclusief voor abonnees Economisch kort 19 mei 2020

De globale omzet van de Belgische bedrijven ligt nog steeds 30% onder het peil van voor de coronacrisis. De heropening van de niet-voedingswinkels op 11 mei heeft daaraan niets veranderd. De vooruitgang die daar werd geboekt, ging verloren in een aantal andere sectoren.Xior verwerft een te bouwen toren met minimaal 157 studenteneenheden op de campus van de Hogeschool PXL in Limburg. De totale investeringswaarde bedraagt 17 miljoen euro.Aedifica is nu ook actief in Zweden. Het Belgische vastgoedfonds voltooide er residentiële zorgcentra in Uppsala en Heby. Ze waren goed voor een investering van 39 miljoen Zweedse kroon.

