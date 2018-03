Economisch kort 22 maart 2018

Het aandeel Deutsche Bank zakte op de beurs van Frankfurt met 5,15% nadat de bank een omzetalarm had uitgestuurd. De omzet zal dit kwartaal in het beste geval stabiliseren, want de dure euro en de hogere financieringskosten wegen op de investeringstak.

