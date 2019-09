Exclusief voor abonnees Economisch kort 12 september 2019

De uitbater van de beurs in Hongkong wil zijn Londense branchegenoot London Stock Exchange (LSE) overnemen. Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) denkt door de samenvoeging een 'wereldwijde leider' op het gebied van marktinfrastructuur te worden. HKEX biedt in totaal 33 miljard euro voor LSE. LSE stelt in een reactie het bod te gaan bekijken.