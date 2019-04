Exclusief voor abonnees economisch kort 05 april 2019

Bouwmaterialengroep Etex, dat noteert op Expert Market, keert een brutodividend van 0,58 euro (+9,4%) uit over het voorbije boekjaar. Etex had in 2018 af te rekenen met productieproblemen bij Etex Roofing en stijgende productiekosten door de hogere energieprijzen. Door een strikte kostencontrole kon de daling van de brutobedrijfswinst beperkt worden tot 2,8%. De omzet steeg met 4,1%. De nettowinst kwam 18% hoger uit op 166 miljoen euro dankzij lagere financiële kosten en belastingen.

