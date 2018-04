Economisch kort 18 april 2018

00u00 0

KBC heeft met succes voor 1 miljard euro aan vers kapitaal opgehaald bij grote beleggers uit Azië en Europa via de uitgifte van zogenaamde AT1-effecten. Dat geld zal gebruikt worden om eenzelfde effecten waarvan de vervaldag in zicht is terug te betalen. Maar KBC heeft dit bedrag aan betere financiële voorwaarden kunnen ophalen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN