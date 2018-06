Economisch kort 12 juni 2018

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM heeft 2017 afgerond met een nettowinst van 32 miljoen euro. Daarvan wordt 10 miljoen uitgekeerd aan het Vlaams Gewest via een dividend. De verkoop van energietechnologiebedrijf REstore en de gedeeltelijke exit uit Cegeka hebben het resultaat in grote mate gevoed. In totaal investeerde LRM vorig jaar 85 miljoen euro.

