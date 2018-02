Economisch kort 28 februari 2018

00u00 0

Vastgoedbedrijf Banimmo heeft zijn filiaal Banimmo France verkocht aan het Franse investeringsfonds Montefiore. Daardoor kan Banimmo zich volop focussen op kantoorvastgoed in België. Dankzij de verkoop kan het bedrijf zijn schulden afbouwen tot 84 miljoen euro. "Dit wil zeggen dat de schuldgraad in achttien maanden met twee derde gedaald zal zijn", luidt het.Aedifica gaat in het Nederlandse Tilburg een nieuw zorgcentrum met 26 eenheden bouwen. Aan het project hangt een prijskaartje van 6 miljoen euro. Aedifica rekent erop dat het bruto huurrendement van bij de start circa 6,5% zal bedragen. Het nieuwe pand zal over een jaar opgeleverd worden. Topman Stefaan Gielens benadrukt dat er nog andere acquisities in de pijplijn zitten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN