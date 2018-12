Economisch kort 05 december 2018

Audi investeert 14 miljard euro in de ontwikkeling van elektrische wagens, digitalisering en zelfrijdende auto's. De Duitse fabrikant wil tegen 2025 tien volledig elektrische wagens en tien hybridewagens aanbieden. De investering door Audi is onderdeel van een strategie van de groep Volkswagen, die eerder plannen aankondigde om 44 miljard euro te investeren in nieuwe technologie.

HLN