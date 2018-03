Economisch kort 20 maart 2018

00u00 0

De Belgische luchtvaartingenieur Johan Vanneste, nu nog topman van de luchthaven van het Groothertogdom Luxemburg, neemt op 1 juni het roer in handen van de luchthaven van Keulen/Bonn. Vanneste (57) stond eerder aan het hoofd van luchtvaartmaatschappij VLM. Daarna trok hij naar TNT Airways in Luik, waar hij operationeel directeur was. In 2014 werd hij dan algemeen directeur van de nationale Luxemburgse luchthaven.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN