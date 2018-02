Economisch kort 06 februari 2018

De Chinese e-commercereus JD.com wil volgend jaar ook in Europa actief zijn en zo de concurrentie aangaan met Amazon. Bedoeling is het e-commerceplatform eerst in Frankrijk te lanceren, om het vervolgens uit te rollen naar het VK en Duitsland, zegt oprichter Richard Liu in de 'Financial Times'. JD.com trekt liefst 1 miljard euro uit om zijn logistiek netwerk in Frankrijk uit te bouwen, dat het in tegenstelling tot Alibaba en Amazon zelf uitbaat.

HLN