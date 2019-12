Exclusief voor abonnees Economisch kort 12 december 2019

00u00 0

127.000 euro per jaar, dat is de minimumprijs voor het medicijn tegen de dodelijke bloedziekte TTP dat Ablynx ontwikkelde in Gent. Kort daarna kocht de Franse farmareus Sanofi het bedrijf op, om dat nieuwe medicijn te commercialiseren in de hele wereld.