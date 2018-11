Economisch kort 30 november 2018

Vandaag sluit de Nationale Bank in Kortrijk zijn laatste Vlaamse agentschap. Alleen een bijbank in Luik blijft nog over, maar die sluit eind dit jaar de deuren. Vanaf 2019 blijft enkel nog het hoofdkwartier in Brussel over.

