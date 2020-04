Exclusief voor abonnees Economisch kort 24 april 2020

Sioen zag zijn omzet in het eerste kwartaal met 3,8% stijgen tot 133,6 miljoen euro. De vooruitgang was het gevolg van de overname van de pvc-coatingactiviteiten van Glen Raven eind vorig jaar. Zonder die acquisitie zou er een daling van het verkoopcijfer met 3,4% zijn geweest. De echte klap kwam echter in april. Deze maand zakte de verkoop door de coronacrisis met zowat 35%.

