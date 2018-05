Economie kort 18 mei 2018

00u00 0

Vastgoedgroep Leasinvest krijgt een nieuwe CEO. Jean-Louis Appelmans (65), die al sinds de beursgang in 1999 de touwtjes in handen had, gaat met pensioen. Michel Van Geyte, tot nu chief investment officer, neemt vanaf 1 juni zijn functie over. Van Geyte is al veertien jaar in dienst bij Leasinvest.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN