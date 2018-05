Economie kort 11 mei 2018

00u00 0

Het Russische NLMK en het Duitse Salzgitter tonen interesse in de Luikse fabrieken die ArcelorMittal moet verkopen om het Europees fiat te krijgen voor de overname van de Italiaanse staalgroep Ilva. NLMK is bekend als overnemer van de Waalse staalgroep Duferco. Slazgitter is de Duitse nummer twee.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN