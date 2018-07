Econocom stuurt winstalarm uit 06 juli 2018

Het IT-dienstenbedrijf Econocom, dat de voorbije maand al ruim 22% in waarde zakte, heeft gisteravond een winstwaarschuwing de wereld ingestuurd. Econocom verwacht dat de operationele winst in het eerste halfjaar slechts 33 miljoen euro zal bedragen, of ruim 43% minder dan vorig jaar. Als reden wijst Econocom naar het uitstel van enkele substantiële deals. Toch rekent het management op een sterkere tweede jaarhelft, want voor het hele jaar gaat de groep uit van een operationele winst van 120 miljoen euro. Nog steeds 16% lager dan in 2017.

