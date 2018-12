Econocom-oprichter koopt aandelen van zoon 22 december 2018

De 76-jarige Econocom-stichter Jean-Louis Bouchard heeft zijn zoon Robert (46) niet alleen afgezet als algemeen directeur van de IT-dienstengroep, hij heeft nu ook een pakket aandelen van zijn zoon teruggekocht. Robert Bouchard nam in maart van dit jaar de fakkel over van zijn vader als CEO. Maar een succes werd dat niet. Nauwelijks zeven maanden later werd hij al afgezet en nam Jean-Louis Bouchard de dagelijkse leiding weer in handen. Maar niet alleen operationeel werden de zaken teruggedraaid. Ook financieel, zo blijkt uit een participatiemelding. Begin dit jaar verkocht Jean-Louis Bouchard 7 miljoen aandelen van Econocom tegen 6 euro per stuk aan zijn zoon. Deze week werd die operatie teruggedraaid, en kocht de vader het pakket voor dezelfde prijs per aandeel over. De prijs ligt een flink stuk boven de slotkoers van gisteren (2,82 euro).

